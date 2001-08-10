Сахалинец украл забытый соседом рюкзак с ноутбуком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 мая в полицию Ногликского городского округа поступило сообщение о краже компьютерной техники. Как установили правоохранители, местный житель похитил рюкзак с ноутбуком, который забыл у подъезда его законный владелец.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 46-летний фигурант обнаружил чужой рюкзак возле своего подъезда и решил присвоить его содержимое. В сумке находился ноутбук, беспроводная мышь и зарядное устройство общей стоимостью 30 тысяч рублей. Мужчина сначала спрятал украденное в своей квартире, а затем перенес в подвал.

Полицейские быстро нашли похищенное имущество и вернули его владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.