Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинец украл забытый соседом рюкзак с ноутбуком
14:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец повторно сел за руль пьяным после лишения прав

Сахалинец повторно сел за руль пьяным после лишения прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ГИБДД Томари 16 апреля остановили автомобиль, которым управлял местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, алкотестер показал у мужчины 0,807 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что почти вдвое превышает допустимую норму.

При проверке выяснилось, что водитель уже лишался прав за аналогичное нарушение в мае 2024 года сроком на 1,5 года. Несмотря на действующее наказание, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

Отдел дознания местного ОМВД возбудил против нарушителя уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Эта норма предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за аналогичное правонарушение. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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