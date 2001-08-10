Сахалинец повторно сел за руль пьяным после лишения прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ГИБДД Томари 16 апреля остановили автомобиль, которым управлял местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, алкотестер показал у мужчины 0,807 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что почти вдвое превышает допустимую норму.

При проверке выяснилось, что водитель уже лишался прав за аналогичное нарушение в мае 2024 года сроком на 1,5 года. Несмотря на действующее наказание, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

Отдел дознания местного ОМВД возбудил против нарушителя уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Эта норма предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергавшимся административному наказанию за аналогичное правонарушение. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.