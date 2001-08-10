Мошенники похитили более 200 тысяч рублей у пенсионерки в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

67-летняя жительница областного центра стала жертвой телефонных аферистов, которые похитили у нее более 400 тысяч рублей. Преступники действовали по стандартной схеме: сначала представились сотрудниками маркетплейса, затем - работниками "Роскомнадзора" и "Госуслуг".

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мошенники позвонили пенсионерке через мессенджер, представившись сотрудниками интернет-магазина. Они убедили женщину сообщить конфиденциальную информацию под предлогом необходимости получения кода для доставки посылки. Позже злоумышленники, уже выдавая себя за представителей госорганов, сообщили о якобы оформленной на ее имя доверенности для управления счетами.

Поддавшись на уговоры преступников, пенсионерка установила на свой смартфон вредоносное приложение. После этого она сняла в банке 203 тысячи рублей и перевела 201 тысячу рублей на счет, указанный мошенниками. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту и устанавливает все обстоятельства произошедшего.