Суд назначил сахалинке полгода исправительных работ за уклонение от алиментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительницу Александровск-Сахалинского района осудили на 6 месяцев исправительных работ за систематическое уклонение от алиментных обязательств. Женщина накопила задолженность перед ребенком в размере около 1 миллиона рублей, продолжая при этом вести праздный образ жизни.

Как рассказали ТИА "Острова" в отделении судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району, суд ранее обязал ответчицу выплачивать четверть всех своих доходов на содержание ребенка. Однако женщина годами игнорировала это решение. Судебные приставы неоднократно применяли к ней меры административного воздействия, но это не дало результатов.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей"). Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор, назначив женщине наказание в виде полугода исправительных работ. Эта мера стала итогом многолетнего уклонения от родительских обязанностей.