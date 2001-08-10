Тихоокеанское
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10:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье найдены тела двух отдыхающих, вышедших в море на сапах

В Приморье найдены тела двух отдыхающих, вышедших в море на сапах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 мая во Владивостоке в районе Низководного моста обнаружено тело пропавшего сапера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "ПримПоиск".

Виктор Еременко пропал 18 мая. С мужчиной также вышла на SUP-прогулку его подруга Елена Доброхотова. Отдыхающие катались на сапах, после чего перестали выходить на связь. 19 мая девушку нашли мертвой, а на следующий день в районе Де-Фриза спасатели подняли тело и опознали мужчину.

Участие в поисках принимали друзья, волонтеры, использовавшие вертолеты, лодки и дроны, а также сотрудники Следственного комитета, полиции и спасатели МЧС.

Фото: ПримПоиск

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