В Приморье найдены тела двух отдыхающих, вышедших в море на сапах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 мая во Владивостоке в районе Низководного моста обнаружено тело пропавшего сапера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "ПримПоиск".

Виктор Еременко пропал 18 мая. С мужчиной также вышла на SUP-прогулку его подруга Елена Доброхотова. Отдыхающие катались на сапах, после чего перестали выходить на связь. 19 мая девушку нашли мертвой, а на следующий день в районе Де-Фриза спасатели подняли тело и опознали мужчину.

Участие в поисках принимали друзья, волонтеры, использовавшие вертолеты, лодки и дроны, а также сотрудники Следственного комитета, полиции и спасатели МЧС.

Фото: ПримПоиск