Сахалинец предстанет перед судом за грабеж с применением насилия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД завершило расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже с применением насилия. Инцидент произошел 6 июля 2024 года в переулке Институтский, где подозреваемый в пьяном виде напал на прохожего.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, злоумышленник избил потерпевшего, похитил телефон стоимостью 24 990 рублей и рюкзак с документами. Хотя нанесенные удары не причинили серьезного вреда здоровью, действия обвиняемого квалифицировали по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ. Интересно, что документы позже нашел и вернул потерпевшему случайный прохожий.

Следствие собрало достаточные доказательства вины подозреваемого, и теперь материалы дела направлены в суд. Напомним, максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы. Обвиняемый будет находиться под стражей до вынесения приговора.