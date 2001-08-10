Молодой сахалинец обманул школьного друга на 427 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обманул своего школьного друга на 427 тысяч рублей. Молодой человек выманил деньги под ложным предлогом оплаты налогов для несуществующего бизнеса.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, подозреваемый летом 2024 года через соцсети обратился к знакомому с просьбой одолжить деньги. Он утверждал, что средства нужны для разблокировки банковских счетов его предпринимательской деятельности. Жертва перевела шесть платежей на счета матери мошенника, после чего тот перестал выходить на связь.

Оперативники задержали злоумышленника в конце 2024 года. Выяснилось, что никакого бизнеса у него не было, а все деньги он потратил на личные нужды. Обвиняемый полностью признал вину и пообещал возместить ущерб. Сейчас материалы дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) переданы в суд, пока фигурант находится под подпиской о невыезде.