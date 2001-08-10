На Сахалине должника по алиментам приговорили к исправительным работам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы Южно-Сахалинска привлекли к ответственности 42-летнего жителя города, уклонявшегося от выплаты алиментов на содержание ребенка. Мужчине назначили 50 часов обязательных работ, а при повторном нарушении ему грозит уголовная ответственность.
Как рассказали ТИА "Острова" в Управлении ФССП по Сахалинской области, пристав-исполнитель неоднократно предупреждал должника о необходимости выполнять родительские обязанности. Однако мужчина продолжал игнорировать требования, после чего его принудительно доставили в отделение. Там составили административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей.
В ведомстве напомнили, что согласно Конституции РФ, забота о детях является обязанностью родителей. По статье 60 Семейного кодекса, алиментные выплаты должны расходоваться на содержание, воспитание и образование ребенка. Если должник не начнет выплачивать алименты, его могут привлечь уже по уголовной статье 157 УК РФ.
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