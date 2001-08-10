Гектар сухой травы потушили на морском побережье в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 мая в селе Гастелло Поронайского городского округа произошло масштабное возгорание сухой травы. Пожарные оперативно отреагировали и полностью ликвидировали огонь на площади 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агенстве по делам ГО, ЧС и ПБ, сигнал о возгорании поступил в 22:09. Уже через 19 минут, к 22:28, расчет пожарной части №32 прибыл на место происшествия. Огонь распространялся вдоль морского берега по открытой территории.

Пожарные локализовали возгорание к 23:05, а через пять минут полностью его ликвидировали. В тушении участвовали 5 сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.