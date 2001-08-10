Следком возбудил уголовное дело о халатности при строительстве школы в Ногликах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тымовский межрайонный следственный отдел СК РФ возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации Ногликского района. Чиновники ненадлежащим образом исполняли обязанности при реализации национального проекта, что причинило бюджету ущерб в особо крупном размере - более 67 миллионов рублей.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следственном управлении, в 2019 году администрация заключила контракт на проектирование и строительство школы. Подрядчик выполнил работы и предоставил документы, но чиновники не предусмотрели оплату в бюджете. Приняв работы без замечаний, администрация не оплатила их в срок, что вынудило подрядчика обратиться в суд. Суд взыскал с муниципалитета задолженность и пени на общую сумму свыше 67 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по материалам прокуратуры Ногликского района. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг ответственных лиц. Расследование продолжается.
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