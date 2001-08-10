Тихоокеанское
информационное агентство
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09:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 120 нарушений ПДД

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 120 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД активно выявляли нарушения. В ходе рейдов инспекторы пресекли 120 административных правонарушений, включая задержание шести пьяных водителей и десяти граждан, управлявших машинами без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, среди выявленных нарушений - выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями и перевозка детей с нарушениями. Кроме того, шесть водителей не пристегивались ремнями безопасности, а 11 использовали тонировку, запрещенную правилами. Автоинспекторы также составили материалы на тех, кто вовремя не оплатил штрафы, и отправили на спецстоянку три автомобиля.

Отдельно сотрудники ЦАФАП обработали данные с камер фиксации: за сутки стационарные комплексы зарегистрировали 2884 нарушения. Больше всего водителей превысили скорость (1969 случаев), еще 83 проигнорировали запрещающий сигнал светофора, а 12 - не пропустили пешеходов. По всем эпизодам автоинспекторы уже привлекли нарушителей к ответственности.

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