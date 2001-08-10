Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 120 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД активно выявляли нарушения. В ходе рейдов инспекторы пресекли 120 административных правонарушений, включая задержание шести пьяных водителей и десяти граждан, управлявших машинами без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, среди выявленных нарушений - выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями и перевозка детей с нарушениями. Кроме того, шесть водителей не пристегивались ремнями безопасности, а 11 использовали тонировку, запрещенную правилами. Автоинспекторы также составили материалы на тех, кто вовремя не оплатил штрафы, и отправили на спецстоянку три автомобиля.

Отдельно сотрудники ЦАФАП обработали данные с камер фиксации: за сутки стационарные комплексы зарегистрировали 2884 нарушения. Больше всего водителей превысили скорость (1969 случаев), еще 83 проигнорировали запрещающий сигнал светофора, а 12 - не пропустили пешеходов. По всем эпизодам автоинспекторы уже привлекли нарушителей к ответственности.