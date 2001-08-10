Общественный совет Южно-Сахалинска передал гуманитарный груз для жителей Донбасса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошла акция по сбору предметов первой необходимости для жителей Донецка и Шахтёрска, инициированная Общественным советом города. Гуманитарная помощь собиралась в Корейском культурном центре с участием организации РОО «Сахалинские корейцы», председатель которой, Оксана Пак, также является членом совета.

Сегодня активисты подготовили посылки к отправке, объединив усилия для организации закупки и упаковки необходимых вещей. Член Общественного совета Анна Григорьева отметила, что сотрудничество с общественной организацией «Сахалинские корейцы» сыграло важную роль в успешной реализации акции. «Мы коллективно подключились к этой инициативе, и это стало возможным благодаря активной позиции наших партнеров», — добавила она.

Общественный совет объединяет множество южносахалинцев, активно участвующих в жизни города. Их деятельность включает в себя предложения по улучшению городской среды, организацию социальных мероприятий и другие инициативы. Акция по сбору помощи для жителей Донецка и Шахтёрска является ярким примером их гражданской позиции. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, в составе совета представлены различные общественные организации, такие как Братство Александра Невского и «Народный фронт». Все участники серьезно относятся к этой гуманитарной миссии, понимая, что помощь нашим соотечественникам крайне важна. Председатель Общественного совета, Алёна Силачёва, подчеркнула, что они намерены продолжать свою деятельность в этом направлении.

Все собранные посылки передали в штаб регионального отделения ОНФ, откуда груз отправится на Донбасс, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.