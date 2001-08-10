А Анивском округе задержали подозреваемого в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 мая в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 20-летнего местного жителя о совершенном в отношении него грабеже. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого, которым оказался 18-летний житель Троицкого, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили полицейские, подозреваемый вместе со своим другом приехали в Аниву для прохождения медосмотра, где и познакомились с заявителем. После этого они попросили его провести небольшую экскурсию по окрестностям. Во время прогулки подозреваемый попросил потерпевшего показать свой телефон, а затем, получив гаджет, забрал его с намерением оставить себе. Сумма ущерба составила 61 тысячу рублей. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули его законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как грабеж. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.