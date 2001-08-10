В Тымовском загорелась бесхозная постройка: пожарные справились за 44 минуты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 мая в 11:05 в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании на улице Зелёная. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, уже через 2 минуты пожарные прибыли на место и приступили к тушению заброшенного здания по адресу: ул. Зелёная, 20.
Пожарные из ПСЧ-41 локализовали очаг возгорания за 6 минут, а полностью ликвидировали пожар к 11:49. На месте работали 5 спасателей и одна единица спецтехники. Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без пострадавших.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бесхозной постройки. По предварительным данным, угрозы распространения огня на соседние здания не было.
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