В Тымовском загорелась бесхозная постройка: пожарные справились за 44 минуты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 мая в 11:05 в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании на улице Зелёная. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, уже через 2 минуты пожарные прибыли на место и приступили к тушению заброшенного здания по адресу: ул. Зелёная, 20.

Пожарные из ПСЧ-41 локализовали очаг возгорания за 6 минут, а полностью ликвидировали пожар к 11:49. На месте работали 5 спасателей и одна единица спецтехники. Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без пострадавших.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бесхозной постройки. По предварительным данным, угрозы распространения огня на соседние здания не было.