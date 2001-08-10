За выходные на Сахалине автоинспекторы задержали 21 пьяного водителя и 41 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние дни на островных дорогах произошло два ДТП с пострадавшими, а сотрудники ГИБДД выявили 385 нарушений правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, в ходе рейдов задержали 21 пьяного водителя и 41 человека, управлявшего транспортом без прав или лишенного водительского удостоверения.
Особое внимание инспекторы уделили опасным нарушениям: троих водителей оштрафовали за выезд на встречную полосу, 17 - за непристегнутые ремни безопасности, а 10 - за неправильную перевозку детей. Также выявили 25 автомобилей с незаконной тонировкой и 4 транспортных средства с неисправностями. За непредоставление преимущества пешеходам наказали 22 водителя.
"За неуплату штрафов в установленный срок мы составили 25 административных материалов, - отметили в ГИБДД. - На специализированную стоянку отправили 25 автомобилей нарушителей". Профилактические мероприятия продолжаются для повышения безопасности на дорогах региона.
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