Автоинспектор на Камчатке спас виновника ДТП от расправы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском утром в субботу, 17 мая, произошло ДТП. Водитель пострадавшего авто решил наказать виновника. Расправу предотвратил очевидец, оказавшийся сотрудником Госавтоинспекции, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое управление ГАИ.
Их сотрудник ехал по своим делам на личной машине, в неслужебное время. В это время возле дома № 31А на Петропавловском шоссе столкнулись "Сузуки-Джимни" и "Хонда-СР-В". Водитель "Хонды" был настроен совсем недружелюбно и собирался наказать виновника аварии.
Полицейский незамедлительно пресёк противоправные действия, сообщил о случившемся в Госавтоинспекцию и оставался на месте до прибытия патруля ДПС, контролируя обстановку.
По предварительным данным, ДТП устроил водитель "Сузуки" - он выехал на полосу для встречного движения, где двигалась "Хонда". Пока данных о пострадавших нет.
При этом у предполагаемого виновника ДТП имелись явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
"В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции", - добавили в управлении Госавтоинспекции Камчатского края.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:45 Сегодня На Камчатке нашли тело туриста их Москвы, выпавшего в апреле с катера
09:32 Сегодня Следком возбудил уголовное дело о халатности при строительстве школы в Ногликах
09:15 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 120 нарушений ПДД
09:21 Сегодня Сахалинская библиотека проведет день открытых дверей
08:49 13 Мая На Дальнем Востоке усиливают меры по охране кабарги
18:02 13 Мая На Лютоге браконьеры гребут симу сетями
10:16 14 Мая Сахалинские мастерицы представили культуру коренных народов на международной выставке в Москве
10:02 15 Мая Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
12:15 7 Мая Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 назвала газовые установки в честь защитников Отечества
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?