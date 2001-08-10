Автоинспектор на Камчатке спас виновника ДТП от расправы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском утром в субботу, 17 мая, произошло ДТП. Водитель пострадавшего авто решил наказать виновника. Расправу предотвратил очевидец, оказавшийся сотрудником Госавтоинспекции, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевое управление ГАИ.

Их сотрудник ехал по своим делам на личной машине, в неслужебное время. В это время возле дома № 31А на Петропавловском шоссе столкнулись "Сузуки-Джимни" и "Хонда-СР-В". Водитель "Хонды" был настроен совсем недружелюбно и собирался наказать виновника аварии.

Полицейский незамедлительно пресёк противоправные действия, сообщил о случившемся в Госавтоинспекцию и оставался на месте до прибытия патруля ДПС, контролируя обстановку.

По предварительным данным, ДТП устроил водитель "Сузуки" - он выехал на полосу для встречного движения, где двигалась "Хонда". Пока данных о пострадавших нет.

При этом у предполагаемого виновника ДТП имелись явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

"В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции", - добавили в управлении Госавтоинспекции Камчатского края.