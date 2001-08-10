На Сахалине росгвардейцы задержали троих нарушителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последнюю неделю сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии 86 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу "Тревога". Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, 13 раз экипажи реагировали на экстренные вызовы через тревожные кнопки, в результате чего задержали трех правонарушителей.
13 мая росгвардейцы оперативно прибыли в магазин "Столичный" после срабатывания тревожной сигнализации. На месте они обнаружили 38-летнего жителя Южно-Сахалинска, который нарушал общественный порядок - громко выражался нецензурной бранью и игнорировал замечания. После отказа прекратить противоправные действия его задержали. При проверке выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске.
Кроме этого случая, за неделю сотрудники вневедомственной охраны пресекли одно мелкое хищение и еще одно нарушение общественного порядка. Всех задержанных доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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