Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2025
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12:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку оштрафовали за езду с ребенком на электросамокате по пешеходному переходу

Сахалинку оштрафовали за езду с ребенком на электросамокате по пешеходному переходу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

33-летняя жительница островной столицы получила административный штраф за нарушение правил дорожного движения при управлении электросамокатом. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, женщина пересекла пешеходный переход на улице Ленина, не спешившись и перевозя малолетнего ребенка.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушительницы после анализа видеозаписи, опубликованной в одном из местных телеграм-каналов. В отношении женщины составили административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ и назначили штраф в размере 800 рублей. Кроме денежного взыскания, с ней провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения ПДД.

Госавтоинспекция поблагодарила автора видео за бдительность и напомнила всем участникам дорожного движения об обязательном спешивании при пересечении проезжей части на средствах индивидуальной мобильности. Особое внимание ведомство обратило на повышенную опасность подобных нарушений при перевозке детей.

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