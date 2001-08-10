Сахалинку оштрафовали за езду с ребенком на электросамокате по пешеходному переходу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

33-летняя жительница островной столицы получила административный штраф за нарушение правил дорожного движения при управлении электросамокатом. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, женщина пересекла пешеходный переход на улице Ленина, не спешившись и перевозя малолетнего ребенка.

Сотрудники ГИБДД установили личность нарушительницы после анализа видеозаписи, опубликованной в одном из местных телеграм-каналов. В отношении женщины составили административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ и назначили штраф в размере 800 рублей. Кроме денежного взыскания, с ней провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения ПДД.

Госавтоинспекция поблагодарила автора видео за бдительность и напомнила всем участникам дорожного движения об обязательном спешивании при пересечении проезжей части на средствах индивидуальной мобильности. Особое внимание ведомство обратило на повышенную опасность подобных нарушений при перевозке детей.