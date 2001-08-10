Ребенок умер на тренировке в Приморье из-за врачебной ошибки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Надеждинского района Приморского края завершила расследование уголовного дела в отношении местного педиатра. Обвинительное заключение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) направлено в суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По данным следствия, врач КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ" в период с октября 2023 по январь 2024 года допустила халатность при оформлении медицинской документации для 6-летнего ребёнка. Несмотря на выявленную ранее врождённую патологию сердца по результатам ЭКГ, медик выдала справку, разрешающую мальчику занятия боксом и рукопашным боем.

Чрезмерные физические нагрузки спровоцировали у ребёнка острую сердечную недостаточность, что привело к трагическому исходу во время тренировки в феврале 2024 года.

Обвиняемая свою причастность к гибели несовершеннолетнего отрицает. Материалы дела переданы в Надеждинский районный суд для определения меры ответственности.