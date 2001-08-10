На Камчатке прокуратура заинтересовалась зарплатной проблемой строителей аэропорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае сотрудники прокуратуры города Елизово начали проверку по факту публикации в СМИ о невыплате заработной платы работникам ООО "Фортуна". Об этом сообщает ТК "41 Регион".

"Сообщается, что около ста монтажников и разнорабочих почти два месяца не получают заработную плату, с некоторыми не оформлены трудовые отношения. По взаимодействии с прокуратурой Москвы по месту регистрации юридического лица будет дана оценка действиям руководства предприятия на предмет соответствия требованиям трудового законодательства решён вопрос об ответственности виновных", - рассказала Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края.

Свою версию случившегося рассказал представитель руководства компании "Фортуна", которая занималась строительством нового терминала елизовского аэропорта. По словам Романа Померанцева, с рабочими полностью расплатились как минимум за март, а также апрель. Им также оплачивали проживание, питание, трансфер до строительного объекта и обратно, предоставляли средства индивидуальной защиты и необходимые инструменты.

"Мы всё предоставляли данным людям, после чего поднялась смута, и люди захотели чего-то ещё. После чего мне начали поступать угрозы, мне и моему руководителю, что если вы не будете выполнять наши требования, то мы будем идти жаловаться в СМИ, в прокуратуру, в Следственный комитет. Они это, собственно говоря, так и сделали. Всё, что было с ними согласовано на момент, когда они приехали и заключили трудовой договор, все наши обязательства были выполнены. Да, мы не отрицаем, да, была задержка, но эта задержка не была произведена, как они описывают, задержек в несколько месяцев не было", - рассказал корреспонденту ТК "41 Регион" Роман Померанцев, представитель ООО "Фортуна".

Также стоит отметить, что после выхода сюжета с компанией "Фортуна" расторгли договор по работам в аэропорту. А часть рабочих покинули пределы полуострова без части денег.

"У них даже нет трудового договора. Они неофициально работали здесь. Им заплатили наличку и сказали, валите отсюда за свой счёт. Ну, у кого-то 50 тысяч, у кого-то 70 тысяч, у кого-то 80 тысяч… У меня в трудовом договоре написано 30 тысяч", - сообщил по телефону Омар Таскемпир, бывший работник строительной бригады ООО "Фортуна". Он сказал, что эта не та сумма, за которую он согласился работать.

ТК "41 Регион" продолжает следить за развитием ситуации.