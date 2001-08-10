В Амурской области будут судить замглавы вневедомственной охраны за поборы с сотрудников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье по обвинению в мошенничестве перед судом предстанут заместитель начальника и инженер регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Их уличили в поборах с сотрудников, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру Амурской области.

Преступления совершались с 2017 по 2020 годы. Начальники территориальных филиалов учреждения региона должны были перечислять полученные ими премиальные выплаты за полугодие и год на банковский счет инженера учреждения, который в свою очередь передавал их заместителю начальника. Суммами замначальника распоряжался ими по своему усмотрению.

По версии следствия, всего таким образом похитили более 420 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Дело направлено в суд.