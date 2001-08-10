На Сахалине полицейские задержали подозреваемого в краже 1,5 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летнего местного жителя, который сообщил о краже значительной суммы денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили подозреваемого, которым оказался 37-летний житель областного центра. Этот случай подчеркивает важность бдительности в вопросах безопасности личных финансов.

Согласно данным, предоставленным полицией, подозреваемый встречался с племянницей потерпевшего. Во время визита к заявителю, он заметил банковскую карту на столе и воспользовался этой возможностью. Злоумышленник скачал мобильное приложение банка на свой телефон, ввел данные чужой карты и оформил кредит на сумму 1,5 миллиона рублей. После этого он перевел средства на свой банковский счет и потратил их на личные нужды, что стало причиной его задержания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за кражу, совершенную в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, данный инцидент служит напоминанием о необходимости защищать свои финансовые данные и быть внимательным к окружающим.