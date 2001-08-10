Сахалинка воспользовалась опьянением знакомой и украла деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела против 44-летней местной жительницы, обвиняемой в краже денежных средств с банковской карты.

Инцидент произошел 20 февраля 2025 года, когда женщина пришла в гости к знакомой в село 3-я Падь, где они распивали спиртные напитки. В процессе общения хозяйка квартиры, не имея собственного телефона, попросила обвиняемую установить мобильное приложение банка для перевода денег на свою карту.

Воспользовавшись состоянием алкогольного опьянения знакомой, обвиняемая получила доступ к ее банковскому счету и похитила часть денежных средств. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, злоумышленница установила приложение мобильного банка на свой телефон и в течение суток, с 20 по 21 февраля, совершила несколько переводов на сумму 33 000 рублей на счет своего знакомого. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая совершила преступление, предусмотренное пунктом "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое квалифицируется как тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Уголовное дело теперь будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.