Бывший мэр Петропавловска-Камчатского лишился руки на принудительных работах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском продолжается лечение бывшего мэра краевой столицы Виталия Иваненко. Мужчина лишился кисти на принудительных работах, пишет ИА "Кам 24".
Иваненко работал на территории производственного участка в селе Крутоберегово. Мужчина запрыгнул на погрузчик, не удержал равновесие и упал. Семитонная машина переехала ему руки.
Как пишет «АиФ-Камчатка», у Иваненко оказался открытый перелом нижней трети костей правого предплечья, частичная травматическая ампутация в районе предплечья, открытые фрагментарные переломы всех пальцев кисти с дефектом костей. Обширные рваные раны области правой кисти и нижней-средней трети предплечья. Правую кисть мужчины пришлось ампутировать.
Пострадала и левая рука. Врачи диагностировали размозжение левой кисти и нижней трети предплечья. Ивахненко продолжает получать лечение.
Виталия Иваненко задержали в 2019 году, а в 2022 признали виновным в получении взятки в общей сумме 2 миллиона рублей. Этот размер считается особо крупным. Наказанием для него стало лишение свободы на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 4 миллионов рублей, а также запрет занимать должности в государственных органах. После пяти лет в колонии Иваненко смягчили наказание и отправили на принудительные работы.
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