Пожарные успешно ликвидировали возгорание в Углегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 мая в Углегорске произошло возгорание, о котором диспетчерская служба Углегорского пожарно-спасательного отряда получила сообщение в 17 часов 34 минуты. В течение 8 минут пожарные прибыли на место происшествия и начали борьбу с огнем. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, в районе улицы Заводская, дом 10, открытым пламенем горела бесхозная постройка.

Пожарные смогли локализовать очаг возгорания к 18 часам 03 минутам, а полное его тушение завершили в 18 часов 41 минуту. В операции по ликвидации пожара принимали участие сотрудники пожарно-спасательной части №15 города Углегорск. В общей сложности в тушении задействовали 4 человека личного состава и одну единицу специализированной техники.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.