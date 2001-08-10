10 ружей, 2 карабина и травматический пистолет изъяли сахалинские Росгвардейцы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионе продолжаются активные мероприятия по контролю за оборотом огнестрельного оружия, в ходе которых росгвардейцы проверили 65 мест хранения у граждан за последнюю неделю. В результате этих проверок они выявили три нарушения, что свидетельствует о необходимости строгого соблюдения законодательства в данной сфере. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии, правоохранители привлекли правонарушителей к административной ответственности и изъяли 13 единиц огнестрельного оружия, включая травматический пистолет, восемь гладкоствольных ружей и два карабина с нарезным стволом.

В ходе проверок в Южно-Сахалинске сотрудники правоохранительных органов также установили обстоятельства, мешающие законному использованию оружия. В одном случае владелец не прошел медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием, а в другом - был привлечен к уголовной ответственности. В результате оба охотника лишились двух ружей, что подчеркивает важность соблюдения правил и норм, касающихся обращения с огнестрельным оружием.

В дополнение к изъятиям, сахалинцы добровольно сдали пять охотничьих ружей, что также говорит о растущем сознании граждан в вопросах безопасности. За неделю в ведомство поступило 77 заявлений о предоставлении государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности, из которых сотрудники рассмотрели 75. Владельцам оружия напоминают, что в течение года после изъятия они обязаны вернуть его в свое пользование или принять меры к его отчуждению. В противном случае, если меры не будут приняты, изъятое оружие перейдет в собственность государства и подлежит уничтожению.