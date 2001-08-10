Конюх на Сахалине похитил драгоценности на 2,5 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилось расследование уголовного дела против 40-летнего мужчины, который работал конюхом и обвиняется в краже драгоценностей на сумму 2,5 миллиона рублей. Следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску установило, что фигурант воспользовался отсутствием своей начальницы, чтобы тайно проникнуть в ее жилище, расположенное на территории конно-спортивного клуба.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 марта 2025 года. Зная, что дверь в дом хозяйки часто остается незапертой, конюх решил воспользоваться этой возможностью. Внутри он нашел шкатулку с ценными украшениями и фирменными часами, которые забрал с собой. Позже он продал похищенные драгоценности неизвестному лицу за несколько тысяч рублей, что лишь частично компенсировало ущерб.

Следствие квалифицировало действия обвиняемого как преступление, предусмотренное пунктом "б" части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело теперь передано в суд для дальнейшего рассмотрения, и фигуранту грозит серьезное наказание за его преступные действия.