Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Смирныховского района завершила расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемая похитила более 2,4 миллиона рублей, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм, воспользовавшись своим служебным положением и подложив фиктивные документы в Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что женщина предоставила ведомству ложные сведения о понесенных расходах на заливку ленточного фундамента и монтаж горизонтальных коньковых прогонов на своей ферме. Эти действия позволили ей получить средства, которые предназначались для поддержки индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
Прокуратура провела тщательное надзорное сопровождение дела и признала собранные доказательства достаточными для подтверждения обвинения. Уголовное дело направлено в районный суд, где его рассмотрят по существу. Обвиняемой грозит серьезное наказание, включая лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей, что подчеркивает серьезность ее преступления.
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