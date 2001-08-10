Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Смирныховского района завершила расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемая похитила более 2,4 миллиона рублей, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм, воспользовавшись своим служебным положением и подложив фиктивные документы в Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что женщина предоставила ведомству ложные сведения о понесенных расходах на заливку ленточного фундамента и монтаж горизонтальных коньковых прогонов на своей ферме. Эти действия позволили ей получить средства, которые предназначались для поддержки индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Прокуратура провела тщательное надзорное сопровождение дела и признала собранные доказательства достаточными для подтверждения обвинения. Уголовное дело направлено в районный суд, где его рассмотрят по существу. Обвиняемой грозит серьезное наказание, включая лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей, что подчеркивает серьезность ее преступления.