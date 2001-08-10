Тихоокеанское
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10:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение

Сахалинка похитила более 2,4 млн рублей, используя служебное положение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Смирныховского района завершила расследование уголовного дела против местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемая похитила более 2,4 миллиона рублей, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм, воспользовавшись своим служебным положением и подложив фиктивные документы в Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что женщина предоставила ведомству ложные сведения о понесенных расходах на заливку ленточного фундамента и монтаж горизонтальных коньковых прогонов на своей ферме. Эти действия позволили ей получить средства, которые предназначались для поддержки индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Прокуратура провела тщательное надзорное сопровождение дела и признала собранные доказательства достаточными для подтверждения обвинения. Уголовное дело направлено в районный суд, где его рассмотрят по существу. Обвиняемой грозит серьезное наказание, включая лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до одного миллиона рублей, что подчеркивает серьезность ее преступления.

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