Водитель "Toyota Hiace" устроил ДТП на перекрестке Анивская и Телеграфная
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
14 мая 2025 года в 13:50 на перекрестке улиц Анивская и Телеграфная произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Toyota Hiace", которому 46 лет, не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке, что привело к столкновению с автомобилем "Toyota Cresta", который после удара отбросило на дорожный знак и электрическую подстанцию.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инцидент произошел, когда водитель "Toyota Hiace" двигался по улице Телеграфной в восточном направлении. Неправильные действия за рулем стали причиной ДТП, в результате которого оба водителя получили телесные повреждения.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Сотрудники ГИБДД работают над выяснением всех обстоятельств аварии, чтобы установить причины и последствия данного инцидента.
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