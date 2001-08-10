За сутки на Сахалине произошла одна авария с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние сутки произошло одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. В рамках профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили 150 нарушений правил дорожного движения, что подчеркивает необходимость усиленного контроля на дорогах региона. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, среди задержанных оказались водители, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Из общего числа нарушений, 8 водителей были отстранены от управления автомобилем из-за алкогольного опьянения, а 11 человек не имели права на вождение, либо были лишены его по решению суда. Также к административной ответственности привлекли 12 водителей за выезд на встречную полосу, 2 - за управление незарегистрированными автомобилями, а 7 - за неправильное использование ремней безопасности. Кроме того, 21 водитель управлял автомобилем с тонировкой, что также является нарушением.

Среди других правонарушений, 4 водителя не соблюдали правила перевозки детей, 1 управлял автомобилем с техническими неисправностями, а 5 - не выполняли требования дорожных знаков и нарушали правила стоянки. В результате, 9 автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1109 нарушений, среди которых 841 случай превышения скорости, 35 - проезд на запрещающий сигнал светофора и 110 - нарушение правил использования ремней безопасности.