Сотрудник ДПС в Приморье избил водителя после погони

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экс-сотруднику ДПС ГИБДД МО МВД России «Большекаменский» грозит лишение свободы сроком на 10 лет за избиение водителя на трассе в Приморье. Подробнее рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края, сообщает РИА VladNews.

В июле 2024 года старший инспектор ДПС заподозрил, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, двигавшийся по трассе Артем-Находка-Порт Восточный, возможно, совершил административное правонарушение.

Инспектор, преследуя автомобиль, остановил его. Затем, будучи должностным лицом, он избил водителя, не оказывавшего сопротивления и не совершавшего противоправных действий, повалил на землю и надел наручники.

В отношении сотрудника ДПС возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ. Сейчас оно направлено в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.