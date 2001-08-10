Сахалинец сильно избил сожительницу и лег спать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, который ранее уже имел проблемы с законом. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть потерпевшей, что квалифицируется по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело расследовалось следственным отделом по городу Южно-Сахалинск Следственного комитета России при постоянном надзоре прокуратуры.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, следствие установило, что в декабре 2024 года между обвиняемым и его сожительницей, проживавшими в жилом контейнере в Южно-Сахалинске, произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил женщину руками и неустановленным предметом по голове и туловищу. После этого он попытался оказать ей помощь, но не вызвал скорую помощь и впоследствии уснул. В результате полученных травм женщина скончалась.

Прокуратура, изучив материалы уголовного дела и собранные доказательства, признала их достаточными для подтверждения обвинения. Квалификация действий обвиняемого была признана верной. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для дальнейшего рассмотрения. За совершение данного преступления законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, что подчеркивает серьезность инцидента.