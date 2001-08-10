Судебные приставы депортировали нелегальных мигрантов с Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы Сахалинской области депортировали группу мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана, незаконно находившихся на территории России. По решению суда иностранцы получили штрафы и были выдворены за пределы страны после пребывания в Центре временного содержания.
Как сообщает ТИА "Острова" в управлении ФССП региона, мигранты нарушили правила въезда и пребывания, предусмотренные ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Суд обязал их выплатить по 2000 рублей штрафа и покинуть Россию. До утра 20 мая 2025 года иностранцы находились в ЦВСИГ, после чего приставы сопроводили их на рейс из Южно-Сахалинска до границы.
В беседе с сотрудниками ФССП мигранты пояснили, что приехали на Сахалин для работы, но не смогли вовремя выехать из-за отсутствия средств и желания продолжить трудовую деятельность. «Мы планировали заработать, но не учли сроки легализации», — признался один из выдворяемых.
В управлении подчеркнули, что аналогичные меры применяют к нарушителям из любых государств. Напомним, с начала 2025 года это уже третья массовая депортация на Сахалине: в феврале и апреле выдворили граждан Узбекистана и Азербайджана. По данным МВД, за год количество задержанных нелегалов в регионе выросло на 15% — до 230 человек.
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