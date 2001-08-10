Сильно пьяная многодетная мать в Благовещенске устроила аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске пьяная многодетная мать устроила ДТП — машина под ее управлением врезалась в опору. В аварии пострадала ее 10-летняя дочь, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает Госавтоинспекция Амурской области, Toyota Vista, который двигался не уверенно экипаж заметил прошлой ночью в районе пересечения улиц Островского и Чехова.

Автоинспекторы потребовали водителя остановиться, однако иномарка продолжила движение. Проехав 500 метров, машина врезалась в опору уличного освещения.

Полицейские обнаружили за рулем женщину, которая находилась в состоянии сильного опьянения, а на переднем сидении автомобиля сидел ребенок. Девочку доставили в больницу, медики диагностировали у нее травму головы.

В процессе оформления аварии нетрезвая автоледи вела себя неадекватно, нецензурно выражалась в адрес сотрудников, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказывалась.

При проверке автомобилистки по базам Госавтоинспекции инспекторы установили, что в мае прошлого года она уже была лишена водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на полтора года.

В результате в отношении благовещенки 1987 года рождения были составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ), невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке (часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ); за нарушение требований к перевозке детей (часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ); за отсутствие страховки (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ); за отказ от прохождение медосвидетельствования (часть 2 статьи 12.26 КоАП) и за неповиновение требованиям полицейских (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

Материалы горожанки, на иждивении которой находятся пятеро малолетних детей, рассмотрел суд. Женщину оштрафовали по двум статьям в общей сложности на 33 тысячи рублей.

«По факту ДТП и получению несовершеннолетней травм по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ назначено проведение административного расследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 264 УК РФ», — добавили в областном управлении ГАИ.