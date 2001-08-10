Полицейские в Аниве раскрыли кражу 700 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Анивскому городскому округу Сахалинской области поступило заявление от 27-летнего мужчины, который сообщил о пропаже 700 тысяч рублей из своего дома. В ходе расследования полицейские установили, что к этому преступлению причастен сожитель бывшей жены потерпевшего, 22-летний житель посёлка Пятиречье Холмского района, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник вместе со своей девушкой пришел к её экс-супругу, чтобы забрать вещи. В одной из комнат он заметил крупную сумму денег в шкафу и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, похитил их. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек закопал наличные в лесополосе, а затем, вернувшись за деньгами, потратил часть украденной суммы на покупки.
На данный момент подозреваемый успел потратить менее половины украденных средств, а оставшуюся часть полиции удалось изъять и вернуть потерпевшему. В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по признакам кражи, предусмотренной пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках расследования суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, что позволит избежать его возможного уклонения от следствия.
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