Жительница Углегорска стала жертвой телефонного мошенничества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске 46-летняя женщина стала жертвой мошенничества, после того как получила звонок от неизвестного, который представился работником службы, занимающейся заменой домофонов. 12 мая ей сообщили о необходимости замены сломанного домофона в подъезде, после чего мошенник убедил женщину сообщить код, полученный в SMS, для оформления заявки, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

После звонка женщина решила уточнить информацию и перезвонила на тот же номер, но не смогла связаться с тем, кто звонил ранее. В итоге она попала на другую женщину, которая представилась сотрудником компании и сообщила, что первый звонок был от мошенников. Она настоятельно рекомендовала женщине закрыть счет в банке и перевести средства на другой счет для обеспечения безопасности. Следуя этим указаниям, женщина перевела деньги на указанный номер, однако вскоре потеряла возможность связаться с абонентом.

На следующий день, 13 мая 2025 года, женщина обратилась в банк и узнала, что с её накопительного счета было переведено 100 000 рублей на мошеннический счет. Кроме того, проверив мобильное приложение, она обнаружила списание 104 641 рубля за онлайн-покупку, которую не совершала.

Возбуждено уголовное дело.