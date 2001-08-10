На Сахалине будут судить хозяйку собак, которые загрызли женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Холмска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности и оставлении человека в опасности после нападения её собак на местную жительницу. По версии следствия, обвиняемая не вызвала скорую помощь, хотя могла спасти потерпевшую, что привело к трагическому исходу.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, в феврале 2025 года женщина выпустила двух своих собак без намордников на самовыгул. Животные напали на прохожую, нанеся ей тяжкие травмы, опасные для жизни. После этого обвиняемая перенесла пострадавшую в свой дом, но, осознавая её беспомощность, не вызвала медиков. «Жертва скончалась из-за отсутствия своевременной помощи», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело уже передали в Холмский городской суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы по статьям 109 и 125 УК РФ. В прокуратуре добавили, что это первый подобный случай в регионе за последние пять лет, связанный с ненадлежащим содержанием животных.

Напомним, в 2024 году в Сахалинской области ужесточили правила выгула собак: теперь владельцы обязаны использовать поводки и намордники в общественных местах. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч рублей.