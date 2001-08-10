Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2025
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11:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить хозяйку собак, которые загрызли женщину

На Сахалине будут судить хозяйку собак, которые загрызли женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Холмска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности и оставлении человека в опасности после нападения её собак на местную жительницу. По версии следствия, обвиняемая не вызвала скорую помощь, хотя могла спасти потерпевшую, что привело к трагическому исходу.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, в феврале 2025 года женщина выпустила двух своих собак без намордников на самовыгул. Животные напали на прохожую, нанеся ей тяжкие травмы, опасные для жизни. После этого обвиняемая перенесла пострадавшую в свой дом, но, осознавая её беспомощность, не вызвала медиков. «Жертва скончалась из-за отсутствия своевременной помощи», — подчеркнули в ведомстве.

Уголовное дело уже передали в Холмский городской суд. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы по статьям 109 и 125 УК РФ. В прокуратуре добавили, что это первый подобный случай в регионе за последние пять лет, связанный с ненадлежащим содержанием животных.

Напомним, в 2024 году в Сахалинской области ужесточили правила выгула собак: теперь владельцы обязаны использовать поводки и намордники в общественных местах. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

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