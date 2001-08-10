На Сахалине пьяный водитель спровоцировал ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 мая 2025 года на 2-м километре автодороги «Горнозаводск-Ватутино» пьяный водитель спровоцировал ДТП, в результате которого пострадал 17-летний пассажир. Автомобиль Daihatsu Terios Kid перевернулся после того, как 33-летний мужчина, управлявший им в состоянии опьянения, потерял контроль над транспортным средством.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, авария произошла в 01:30 ночи. Водитель двигался в юго-восточном направлении, когда не справился с управлением на прямом участке трассы. Машина вылетела на обочину и опрокинулась. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, подтвердили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

17-летний пассажир получил ушибы и ссадины, его доставили в ближайшую больницу для обследования. Пострадавший уже выписан под амбулаторное наблюдение. В отношении водителя возбудили административное дело по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Если следствие докажет, что его действия привели к причинению вреда здоровью, ему также грозит уголовная ответственность.

Напомним, с начала 2025 года это уже пятый случай ДТП на Сахалине с участием нетрезвых водителей. В региональном УМВД призвали граждан сообщать о подозрительных водителях по номеру 112.