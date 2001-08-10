На Лютоге браконьеры гребут симу сетями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В редакцию astv.ru прислали видео, на котором неизвестные с бреднем прочесывают реку в поисках вишневого лосося. Стоит отметить, что Лютога - одно из самых популярных и востребованных мест для вылова вишневого лосося, пишет astv.ru.
- Однако впервые в этом году здесь нет сформированного участка для любительского лова. Приехали с приятелем посмотреть на состояние реки и увидели вот такую картину. Ребята на лодках сплавлялись вниз, завернули на косу и начали растягивать бредни, ну а дальше всё видно по видео. Это было в районе села Воскресеновка, - поделились рыбаки.
Astv.ru обратился за комментарием в министерство по рыболовству Сахалинской области. Там рассказали о положении дел.
"Ввиду того что юридическое лицо, являющееся пользователем рыболовного участка на р.Лютога, находится в стадии реорганизации, любительское рыболовство симы на данном участке отложено. О начале любительского промысла на данном участке сообщим дополнительно", - сообщили в ведомстве.
Напомним, любительский вылов симы стартовал на Сахалине с начала мая.
с 1 мая - на рыболовных участках юго-западного побережья о. Сахалин,
с 15 мая - на традиционных речных участках Анивского района.
с 5 июня - в центральных и северных районах Сахалина.
Подробную информацию об участках, а также карты, стоимость лицензий и контакты можно посмотреть здесь.
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