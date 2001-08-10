Во Владивостоке женщина написала баллончиком мат на машине пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возмутительный инцидент произошел 12 мая во дворе дома №16 по улице Черемуховой во Владивостоке. Неизвестная женщина, вооружившись аэрозольным баллончиком, нанесла оскорбительные надписи на автомобиль, принадлежащий пожилому мужчине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТГ-канал dpsvl.

Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, акт вандализма произошел около 11:33. Жители дома утверждают, что с 12:00 неоднократно вызывали полицию, однако на место происшествия стражи порядка так и не прибыли.

Пострадавший владелец автомобиля заявил, что не знает злоумышленницу и не понимает, чем мог спровоцировать ее агрессию.

Местные жители, возмущенные бездействием полиции и самим фактом вандализма, просят предать ситуацию огласке.