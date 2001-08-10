Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2025
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14:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке женщина написала баллончиком мат на машине пенсионера

Во Владивостоке женщина написала баллончиком мат на машине пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возмутительный инцидент произошел 12 мая во дворе дома №16 по улице Черемуховой во Владивостоке. Неизвестная женщина, вооружившись аэрозольным баллончиком, нанесла оскорбительные надписи на автомобиль, принадлежащий пожилому мужчине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТГ-канал dpsvl.

Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, акт вандализма произошел около 11:33. Жители дома утверждают, что с 12:00 неоднократно вызывали полицию, однако на место происшествия стражи порядка так и не прибыли.

Пострадавший владелец автомобиля заявил, что не знает злоумышленницу и не понимает, чем мог спровоцировать ее агрессию.

Местные жители, возмущенные бездействием полиции и самим фактом вандализма, просят предать ситуацию огласке.

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