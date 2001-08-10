Тихоокеанское
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Сотрудница банка на Камчатке заблокировала перевод крупной суммы мошенникам

Сотрудница банка на Камчатке заблокировала перевод крупной суммы мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке сотрудница банка вовремя заподозрила неладное и спасла женщину от мошенников, пытавшихся выманить у неё почти миллион рублей, пишет ИА «Кам 24».

Как сообщили информагентству в управлении МВД России по Камчатскому краю, в апреле текущего года кибермошенники обрабатывали жертву – жительницу Петропавловска-Камчатского.

Злоумышленники позвонили женщине, представились сотрудниками горводоканала и под предлогом замены приборов учёта воды пытались похитить около 900 000 рублей.

Однако благодаря своевременному реагированию старшего менеджера по работе с клиентами дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» Арины Сизовой мошеннические действия удалось пресечь. Перевод денег заблокировали.

«Грамотные действия сотрудника банка не дали мошенникам возможности получить крупную сумму. За бдительность и профессионализм Арина Сизова поощрена руководством УМВД России по Петропавловску-Камчатскому. Сотрудники полиции Камчатского края активно взаимодействуют с кредитно-финансовыми учреждениями края: при расследовании уголовных дел, в работе по информированию населения о дистанционных мошеннических схемах, а также ищут способы блокировки и возврата похищенных средств пострадавшим гражданам», – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

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