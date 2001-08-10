В Южно-Сахалинске таксист украл смартфон у пассажирки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 54-летняя женщина обратилась в дежурную часть УМВД России с заявлением о краже своего сотового телефона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого - 23-летнего иностранного гражданина, который работал таксистом.

Выяснилось, что в ночь с 30 марта на 1 апреля этот водитель перевозил заявительницу. После того как женщина вышла из автомобиля, он заметил оставленный ею смартфон. Вместо того чтобы вернуть находку, таксист решил оставить телефон себе, тем самым совершив кражу. Ущерб от этого преступления составил 13 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ, которая касается кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, подозреваемого задержали в соответствии с статьей 91 УПК РФ, и следственные действия продолжаются.