Пожарные потушили баню в Тымовском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 мая в 19:35 в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Новая, д. 29 в пгт. Тымовское. Спасатели прибыли на место происшествия всего через три минуты, обнаружив, что баня уже горит открытым пламенем.
Работники пожарно-спасательной службы быстро принялись за локализацию очага возгорания, и к 19:44 им удалось остановить дальнейшее распространение огня. Полное тушение пожара завершилось в 20:12, благодаря оперативным действиям спасателей.
В ликвидации возгорания участвовала пожарно-спасательная часть № 41 пгт. Тымовское, в состав которой входили пять сотрудников и одна единица техники. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, в результате происшествия никто не пострадал.
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