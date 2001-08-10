Тихоокеанское
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10:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные потушили баню в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 мая в 19:35 в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Новая, д. 29 в пгт. Тымовское. Спасатели прибыли на место происшествия всего через три минуты, обнаружив, что баня уже горит открытым пламенем.

Работники пожарно-спасательной службы быстро принялись за локализацию очага возгорания, и к 19:44 им удалось остановить дальнейшее распространение огня. Полное тушение пожара завершилось в 20:12, благодаря оперативным действиям спасателей.

В ликвидации возгорания участвовала пожарно-спасательная часть № 41 пгт. Тымовское, в состав которой входили пять сотрудников и одна единица техники. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, в результате происшествия никто не пострадал.

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