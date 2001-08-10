Сахалинку обвиняют в покушении на убийство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмский межрайонный следственный отдел завершил расследование, в рамках которого 44-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием предметов, применяемых в качестве оружия. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2025 года, когда обвиняемая, ее знакомая и потерпевший находились в квартире на улице Школьной в Холмске. Во время распития спиртных напитков между обвиняемой и потерпевшим возникла ссора, в результате которой женщина схватила ножницы и нанесла не менее трех ударов в область шеи и головы своему оппоненту. Однако довести свой преступный умысел до конца ей не удалось благодаря вмешательству свидетеля, который находился в квартире. Потерпевшему была оказана своевременная медицинская помощь.
В дальнейшем, находясь в состоянии алкогольного опьянения в другом месте на улице Советской, обвиняемая вновь оказалась в конфликте, на этот раз с одним из знакомых. В ходе этого конфликта она ударила его ножом в область живота, что также привело к причинению легкого вреда здоровью. Следственные органы собрали достаточную доказательственную базу, что позволило передать дело в суд для рассмотрения по существу.
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