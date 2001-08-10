111 нарушений ПДД пресекли за сутки автоинспекторы на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за последние сутки не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В рамках профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 111 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержали пятерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, также были задержаны семь водителей, не имеющих права на управление автомобилем или лишенных этого права по решению суда.
Кроме того, в ходе контрольных мероприятий к административной ответственности привлекли несколько категорий водителей за различные нарушения. Семь человек получили штрафы за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, двоих задержали за управление незарегистрированными автомобилями, а пятеро нарушили правила использования ремней безопасности. Также три водителя управляли транспортными средствами с тонированными стеклами, один нарушил правила перевозки детей, а еще один управлял автомобилем с техническими неисправностями, связанными с глушителем.
В общей сложности, сотрудники Госавтоинспекции составили пять административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. Специализированная стоянка приняла семь автомобилей, задержанных за различные нарушения. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2176 нарушений правил дорожного движения, среди которых 1328 случаев превышения скорости и 43 нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора. Эти данные подчеркивают важность продолжающегося контроля за соблюдением правил дорожного движения для повышения безопасности на дорогах Сахалина.
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