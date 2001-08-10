Тихоокеанское
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111 нарушений ПДД пресекли за сутки автоинспекторы на Сахалине

111 нарушений ПДД пресекли за сутки автоинспекторы на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние сутки не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В рамках профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 111 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержали пятерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, также были задержаны семь водителей, не имеющих права на управление автомобилем или лишенных этого права по решению суда.

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий к административной ответственности привлекли несколько категорий водителей за различные нарушения. Семь человек получили штрафы за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, двоих задержали за управление незарегистрированными автомобилями, а пятеро нарушили правила использования ремней безопасности. Также три водителя управляли транспортными средствами с тонированными стеклами, один нарушил правила перевозки детей, а еще один управлял автомобилем с техническими неисправностями, связанными с глушителем.

В общей сложности, сотрудники Госавтоинспекции составили пять административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. Специализированная стоянка приняла семь автомобилей, задержанных за различные нарушения. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2176 нарушений правил дорожного движения, среди которых 1328 случаев превышения скорости и 43 нарушения проезда на запрещающий сигнал светофора. Эти данные подчеркивают важность продолжающегося контроля за соблюдением правил дорожного движения для повышения безопасности на дорогах Сахалина.

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