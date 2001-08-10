В Углегорске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже автозапчастей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 65-летнего местного жителя по факту кражи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 21-летний житель Углегорска.

Как выяснили сотрудники полиции, заявитель ранее попал в ДТП и на время припарковал свой автомобиль на территории конюшни. В один из дней мимо территории проезжал фигурант и обратил внимание на транспортное средство, которое находилось в аварийном состоянии. Позже он вернулся на это место и, пока за его действиями никто не наблюдал, он снял с автомобиля автозапчасти, которые планировал продать. В дальнейшем сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ- кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.