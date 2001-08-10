Полиция Углегорска раскрыла кражу автозапчастей с поврежденной машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске сотрудники полиции раскрыли кражу автозапчастей с автомобиля, ранее попавшего в ДТП. Подозреваемым оказался 21-летний местный житель, который снял детали с повреждённого автомобиля и планировал их продать; сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, заявление о преступлении поступило от 65-летнего владельца автомобиля, который временно оставил свою машину на территории конюшни после аварии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. По данным полиции, молодой человек заметил повреждённый автомобиль, проезжая мимо конюшни. Позже он вернулся на место, убедился, что за ним никто не наблюдает, и демонтировал запчасти. Изъятое имущество было найдено и возвращено законному владельцу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовлен на основе предварительных данных, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.