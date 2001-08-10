Тихоокеанское
информационное агентство
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14:31, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Амурчанин может сесть в тюрьму за кражу забора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье будут судить 26-летнего жителя поселка Серышево. Мужчину обвиняют в краже деревянного забора, пишет ИА "Порт Амур".

Как рассказали информационному агентству в областном УМВД, преступление молодой человек совершил 29 января текущего года. Он выломал часть деревянного ограждения одного из домов на улице Пушкина. Эту «добычу» амурчанин отнес по месту своего жительства, чтобы потом использовать доски в качестве печного топлива. Однако этого в итоге не произошло, сотрудники полиции вернули похищенный фрагмент забора законным владельцам.

В УМВД отмечают, что за совершение преступления молодой человек может лишиться свободы на срок до двух лет.

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