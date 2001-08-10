За выходные дни на Сахалине произошло четыре аварии с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние дни на территории Сахалина зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 670 нарушений правил дорожного движения (ПДД) Российской Федерации. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах региона и предотвращение аварийных ситуаций.

В результате проведенных мероприятий правоохранители задержали 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы отстранили от управления 87 водителей, не имеющих прав или лишенных их по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, такие действия способствуют снижению числа аварий и повышению ответственности среди водителей.

Кроме того, Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 24 водителя за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В числе других нарушений – управление незарегистрированными транспортными средствами (12 водителей), несоблюдение правил применения ремней безопасности (28 водителей) и использование тонировки на стеклах (68 водителей). Также выявили 23 случая нарушения правил перевозки детей и 17 водителей, управлявших автомобилями с техническими неисправностями. В результате работы инспекторов составили 38 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок, а 48 автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку.