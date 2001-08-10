За сутки на Сахалине Госавтоинспекция выявила 188 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции активно работали над обеспечением безопасности на дорогах, выявив 188 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в ходе профилактических мероприятий.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, в ходе рейдов инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом шесть водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 20 человек, не имеющих прав на управление транспортными средствами или лишенных этих прав по решению суда, также попали в поле зрения правоохранителей. Инспекторы привлекли к административной ответственности 6 водителей за выезд на встречную полосу, 7 - за использование незарегистрированных автомобилей и 8 - за нарушения правил применения ремней безопасности.
Среди других нарушений выделяются 29 случаев, когда водители управляли автомобилями с тонированными стеклами, а также 7 случаев нарушения правил перевозки детей. Кроме того, 11 водителей управляли транспортными средствами с техническими неисправностями, а 3 - не предоставили преимущество в движении пешеходам. В ходе рейдов также составили 3 административных материала на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате задержали три автомобиля, которые помещены на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1756 нарушений, из которых 1700 связаны с превышением скорости.
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