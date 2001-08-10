Тихоокеанское
информационное агентство
8 Мая 2025
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09:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине Госавтоинспекция выявила 188 нарушений ПДД

За сутки на Сахалине Госавтоинспекция выявила 188 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции активно работали над обеспечением безопасности на дорогах, выявив 188 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в ходе профилактических мероприятий.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, в ходе рейдов инспекторы задержали и отстранили от управления транспортом шесть водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 20 человек, не имеющих прав на управление транспортными средствами или лишенных этих прав по решению суда, также попали в поле зрения правоохранителей. Инспекторы привлекли к административной ответственности 6 водителей за выезд на встречную полосу, 7 - за использование незарегистрированных автомобилей и 8 - за нарушения правил применения ремней безопасности.

Среди других нарушений выделяются 29 случаев, когда водители управляли автомобилями с тонированными стеклами, а также 7 случаев нарушения правил перевозки детей. Кроме того, 11 водителей управляли транспортными средствами с техническими неисправностями, а 3 - не предоставили преимущество в движении пешеходам. В ходе рейдов также составили 3 административных материала на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате задержали три автомобиля, которые помещены на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1756 нарушений, из которых 1700 связаны с превышением скорости.

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